UNISON SQUARE GARDENが、6月24日に発売する映像作品『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」』のアートワークを公開した。今作アートワークでは最新シングル「うるわし／アザレアの風」のジャケットを飾った狼の仮面を被った少年がイラスト化され、ポップな色合いで作品との連動感が表されている。▲『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」』ジャケットさらに、対象店舗オリジナル購入特