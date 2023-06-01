UNISON SQUARE GARDENが、6月24日に発売する映像作品『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」』のアートワークを公開した。

今作アートワークでは最新シングル「うるわし／アザレアの風」のジャケットを飾った狼の仮面を被った少年がイラスト化され、ポップな色合いで作品との連動感が表されている。

▲『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」』ジャケット

さらに、対象店舗オリジナル購入特典の絵柄もあわせて発表となった。こちらは色違いのジャケットデザインの特別仕様で、先着での特典となる。

■ライブBD/DVD『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」at TOYOTA ARENA TOKYO 2026.02.10』

2026年6月24日（水）リリース

https://TF.lnk.to/USG_UruwashiBDDVD Blu-ray盤 [ BD+2LIVE CD ] TFXQ-78296〜78298 ￥8,800（税込）

DVD盤 [ DVD+2LIVE CD ] TFBQ-18316〜18318 ￥7,700（税込） ＜BD/DVD収録内容＞

UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」at TOYOTA ARENA TOKYO 2026.02.10

夏影テールライト / Nihil Pip Viper / Catch up, latency / アンチ・トレンディ・クラブ / MIDNIGHT JUNGLE / ため息 shooting the MOON / アトラクションがはじまる (they call it “NO.6”) / マーメイドスキャンダラス / いけないfool logic / 傍若のカリスマ / ベースソロ / 夜が揺れている / オーケストラを観にいこう / うるわし / セッション / シグナルABC / 10% roll, 10% romance / kaleido proud fiesta / シャンデリア・ワルツ / カオスが極まる / crazy birthday / 春が来てぼくら ＜2LIVE CD収録内容＞

夏影テールライト / Nihil Pip Viper / Catch up, latency / アンチ・トレンディ・クラブ / MIDNIGHT JUNGLE / ため息 shooting the MOON / アトラクションがはじまる (they call it “NO.6”) / マーメイドスキャンダラス / いけないfool logic / 傍若のカリスマ / ベースソロ / 夜が揺れている / オーケストラを観にいこう / うるわし / セッション / シグナルABC / 10% roll, 10% romance / kaleido proud fiesta / シャンデリア・ワルツ / カオスが極まる / crazy birthday / 春が来てぼくら ＜全国CDショップ・ネットショッピングサイト共通購入特典＞

アクリルキーホルダー ＜amazon.co.jpオリジナル特典＞

スリーブケース