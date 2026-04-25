3月20日に原宿ベルエポック美容専門学校で開催された「恋が叶う♡沼力ファンミ」。今回は、会場中が可愛いに包まれたRayのファンミーティングの様子を振り返ります。モテ服でのファッションショーや沼力を語るトークショー、楽屋での貴重なオフショットなど、盛り上がった特別な1日の様子をお楽しみください♡【恋が叶う♡沼力UPファンミ】をレポート可愛いに包まれたファンミを振り返り♡3月20日に行われた、