盛り上がった1日の様子をお届け♡ 可愛いに包まれた「恋が叶う♡沼力UPファンミ」をレポート！

3月20日に原宿ベルエポック美容専門学校で開催された「恋が叶う♡沼力ファンミ」。今回は、会場中が可愛いに包まれたRayのファンミーティングの様子を振り返ります。モテ服でのファッションショーや沼力を語るトークショー、楽屋での貴重なオフショットなど、盛り上がった特別な1日の様子をお楽しみください♡

【恋が叶う♡沼力UPファンミ】をレポート 可愛いに包まれたファンミを振り返り♡ 3月20日に行われた、「恋が叶う♡沼力ファンミ」！モテ服をテーマにしたファッションショーや、沼力を語るトークショーなど、盛り上がった1日の様子をお届けします♡

Check! モテ服ファッションショー モデル考案衣装を着用！ モデルたちが考えたモテ服でのファッションショー。ゲストのWATWING・八村くんと福澤くんの登場で、会場の盛り上がりは最高潮に♡ 〈紗来〉リボンシアートップス 19,800円／ESPRIT、リボンプリントショートパンツ 19,800円／ともにHONEY MI HONEY ヘアクリップ 880円／SPINNS イヤリング 21,600円／アビステ ブーツ／スタイリスト私物 〈ナナ〉オフショルパーカ 15,180円／lilLilly（lilLilly TOKYO）ドットシアーパンツ 9,790円／être loin キャップ 6,050円／Mardi Mercred（i MARDI MERCREDI JAPAN）サンダル 14,300円／rienda（バロックジャパンリミテッド） 〈紅葉〉ドットミニワンピース 6,590円／ZARA（ザラ）イヤリング 7,290円／アビステ ブーツ 6,929円／WEGO 〈理奈〉レーストップス 4,950円／VACANCY（アンティローザ）ローズミニスカート 12,870円／être loin イヤリング 3,630円／マチルダローズ（805showroom）サンダル 11,990円／RANDA ヘアリボン、ソックス／ともにスタイリスト私物 〈琉〉チュールミニドレス 11,500円／NOTRE émo（r SORA）デニムパンツ 12,100円／COCO DEAL（ココ ディール）リボンバレッタ 550円／PHILLY ネックレス 2,200円／I AM THE 1（レイジーワークス）サンダル 15,990円／ZARA（ザラ） 〈紗英〉ストライプジャケット 13,200円、同ミニスカート 7,700円、キャミソール 4,730円／以上idem、チュールリボンチョーカー 4,400円／J1U by LA BELLE ETUDE（以上アンティローザ）イヤリング 2,750円／I AM THE 1（レイジーワークス）ブーツ 59,400円／POOLDE 〈八村〉ストライプシャツ 7,150円、ネクタイ 4,290円／ともに原宿シカゴ 原宿店 ストライプジャケット 18,700円／Lee、デニムパンツ 15,400円／EDWIN（ともにエドウイン）キャップ 4,620円／New Era® スニーカー 19,800円／New Balance（ニューバランスジャパン） 〈福澤〉ジャケット 71,500円、ワイドパンツ 46,200円、シャツ 29,700円／以上CULLN（I シアンPR）タンクトップ 2,200円／Hanes（ヘインズジャパン）ローファー 16,500円／原宿シカゴ 原宿店 チェーンネックレス 3,300円／LION HEART（シアン PR）ネックレス／スタイリスト私物

Check! Ray㋲・WATWINGのトークショー 来場者からの質問にRay㋲が答えたり、WATWINGの2人が考える「沼力」についてをテーマにしたトークショーも開催！会場のみんなの沼力がアップしたはず♡ 〈紗来〉ポイントレースミニスカート 9,460円／être loin バブーシュカ 3,960円／カオリノモリ（OVERRIDE ルミネエスト新宿）ブーツ／スタイリスト私物〈ナナ〉スパンコールスカート 12,430円／être loin リボンバレッタ 3,300円／idem（アンティローザ）サンダル 6,590円／ZARA（ザラ）〈紅葉〉サイドレースアップデニムパンツ 6,490円／MORE self LOVE ネックレス 4,400円／Linola（805showroom）サンダル／スタイリスト私物〈理奈〉ハートデニムショートパンツ 14,080円／lilLilly（lilLilly TOKYO）ブーツ 17,990円／ZARA（ザラ）ヘアリボン／スタイリスト私物〈琉〉スエットティアードスカート 3,299円、リボンバレッタ 550円／ともにPHILLY パンプス 10,890円／RANDA レースタイツ／スタイリスト私物〈紗英〉サイドリボンデニムパンツ 7,590円／MORE self LOVE イヤリング 2,750円／I AM THE 1（レイジーワークス）サンダル／スタイリスト私物 おそろいのイベントTでトークは大盛り上がり♡ 〈八村〉ミリタリーワークパンツ 19,250円／AIVER（シアンPR）ネックレス 9,900円／MELLOW（HANA SHOWROOM）スニーカー 19,800円／New Balance（ニューバランスジャパン）〈福澤〉タンクトップ 2,200円／Hanes（ヘインズ ブランズ ジャパン）デニムパンツ 16,500円／Liberto（エドウイン）チェーンネックレス 3,300円／LION HEART（シアン PR）スニーカー16,940円／New Balance（ニューバランスジャパン）その他／スタイリスト私物

Check! ミクチャとのコラボステージも！ 熾烈なオーディションを勝ち抜いた、トップライバーの5名によるファッションショーも実施！モテ服をまとい、ステージを彩ってくれました♡ グレーレースポイントジャケット 6,599円／W♥C 白キャミワンピース 14,800円／mieya mieya イヤリング 5,940円、ネックレス 4,620円／ともにLHME（シアン PR） チェーンツイードオールインワン 13,200円／ROYAL PARTY イエローシアードレープカットソー 9,350円／NOELA アイボリーペプラムバルーントップス 5,940円／LiLiRena クリスタルシアートップス 7,000円、フレアレースシアーパンツ 6,200円／ともにREINE NOIRE カチューシャ 5,610円／Carmelo（シアン PR） ノースリツイードドッキングワンピース 17,930円／WILLSELECTION ルミネエスト新宿店 イヤリング 7,700円／アビステ ブルーラッフルブラウス 10,450円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 ショートパンツ 7,980円／ROSE AURA ソックス／スタイリスト私物

アザーショットを大公開♡ くれはMCによる、開演前のオープニングトーク 〈画像上・右〉ネイビー2WAYベロアワンピース 15,900円／OJYON（シアン PR）イヤリング 3,630円／Phoebe ネックレス 3,700円／grace パンプス 10,890円／RANDA〈右から2番目〉グレーラインストーンショートジャケット 15,400円、ローズモチーフミニスカパン 11,000円／ともにjouetie イヤリング 3,960円／Labikara サンダル 11,990円／RANDA ソックス／スタイリスト私物※他2名は画像下と同様。〈画像下・右〉白カットアウトトップス 6,490円／REDYAZEL ルミネエスト新宿店 ドット柄ティアードスカート 4,399 円／W♥C イヤリング 11,000円／*gramii*〈中央〉アイボリーマーメイドワンピース 16,500円／RESEXXY ミュールパンプス 8,910円／RANDA〈紅葉〉ブルーパフスリーブシャツ 24,200円、黒リボンビスチエ 26,400円／ともにw/LISA 黒レースレイヤードミニスカート 3,299円／PHILLY イヤリング 7,290円／アビステ ブーツ 15,400円／rienda（バロックジャパンリミテッド） Ray表紙パネルで記念撮影！ 楽屋でも大盛り上がりのRay㋲たち♡ 来場者への豪華なお土産♡ スタイリング／稲葉有理奈（KIND・Rayモデル、八村、福澤分）、田中麻菜（KIND・Rayインフルエンサー・ライバー分）

加藤ナナ

村瀬紗英

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来

中川紅葉

北里琉