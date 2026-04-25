デニーズは、2026年4月26日から28日に使える10％オフのクーポンを、公式アプリで配信します。テイクアウトもOKデニーズの公式Xによると、4月27日はデニーズ1号店である「上大岡店」がオープンした日とのこと。そんな"デニーズの誕生日"にあわせた10％オフクーポンが、公式アプリで配信されます。利用期間は4月26日から28日まで。11時から24時までの時間限定で使えます。10％オフクーポンは、テイクアウトにも利用可能。連休前の外