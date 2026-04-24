「紀ノ国屋」は、4月22日（水）から、リバティプリント生地の華やかな花柄が目を引く「リバティプリント エコバッグ」を、全国の店舗と公式オンラインストアで発売中だ。【写真】ピンクやネイビーもすてき！迷うカラー展開■華やかな花柄が目を引くデザイン今回発売された「リバティプリント エコバッグ」は、150年の歴史を誇るイギリスのテキスタイル“LIBERTY FABRICS”を使用した、デザイン性と使いやすさを兼ね備えたア