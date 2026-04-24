例年より早いペースで北上しているサクラ前線。県内の花見スポットは多くがすでに葉桜となっています。こうした中、横手市増田町では、ある1本のサクラが満開を迎え、山あいの短い春を彩っています。横手市増田町の山あいにある狙半内集落です。地元の住民が視線を送っていたのが…。住民の会話「ほれ、サクラが途中から出てるの」民家の敷地で花を咲かせている1本のサクラの木です。一見、何の変哲もないサクラですが、幹を