SATOH主催パーティー＜FLAG2026＞が7月11日、東京・渋谷 Spotify O-EASTにて開催されることが発表となった。2023年に同じくO-EASTで開催されて以降、3年ぶりの開催となる。＜FLAG＞はコロナ禍にシークレットパーティーとしてスタート。国内外のアーティストを巻き込みながら回数を追うごとにスケールアップし、独自のスタイルを築いてきた。第一弾ラインナップとして発表されたのは、Age Factory、AOTO、aryy、gummyboy、JUMADIBA