SATOH主催パーティー＜FLAG2026＞、第一弾出演者発表にAge Factoryなど10組
SATOH主催パーティー＜FLAG2026＞が7月11日、東京・渋谷 Spotify O-EASTにて開催されることが発表となった。2023年に同じくO-EASTで開催されて以降、3年ぶりの開催となる。
＜FLAG＞はコロナ禍にシークレットパーティーとしてスタート。国内外のアーティストを巻き込みながら回数を追うごとにスケールアップし、独自のスタイルを築いてきた。
第一弾ラインナップとして発表されたのは、Age Factory、AOTO、aryy、gummyboy、JUMADIBA、kegøn、lil soft tennis、RY0N4、SATOH、who28。フライヤーはAsahiNaが手掛けた。チケットの先行抽選受付は本日4月23日20:00より。
■＜FLAG2026＞
7月11日(土) 東京・渋谷 Spotify O-EAST
open14:00
▼出演者 ※第一弾発表
Age Factory
AOTO
aryy
gummyboy
JUMADIBA
kegøn
lil soft tennis
RY0N4
SATOH
who28
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▼チケット
チケット代 : \7,500
【先行抽選受付】
受付期間：4月23日(木)20:00〜4月30日(木)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/flag2026/
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