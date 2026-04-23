yosugalaが5月6日、配信シングル「バニバニラ」をリリースすることが発表となった。同楽曲はTOKYO MXにて放送中の新木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』のエンディング主題歌だ。大友花恋が主演を務める新木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』は、累計1,100万DL突破の人気電子コミックを実写ドラマ化したもの。“あざとかわいい”を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音が、史上最強のライバルと出会うこと