yosugala、ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』エンディング主題歌「バニバニラ」を配信リリース決定
yosugalaが5月6日、配信シングル「バニバニラ」をリリースすることが発表となった。同楽曲はTOKYO MXにて放送中の新木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』のエンディング主題歌だ。
大友花恋が主演を務める新木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』は、累計1,100万DL突破の人気電子コミックを実写ドラマ化したもの。“あざとかわいい”を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音が、史上最強のライバルと出会うことから始まる“あざとかわいい”vs“あざとかわいい”のプライドがぶつかり合う新感覚ラブコメディだ。
新曲「バニバニラ」は作詞・作曲・編曲を竹縄航太が担当した。あざとさ全開で遊び心あふれるサウンドが耳に残るyosugalaらしさが詰め込まれた仕上がりとなった。
■Major 3rd Digital Single 「バニバニラ」
2026年5月6日(水)配信開始
配信リンク：https://tf.lnk.to/VaniVanilla
※TOKYO MX新木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』エンディング主題歌
■ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』
▼放送日程
・TOKYO MX：4月2日(木)より毎週木曜21:25〜21:54 (TOKYO MX1)
・群馬テレビ：4月2日(木)より毎週木曜23:00〜23:30
・福岡放送：4月4日(土)より毎週土曜25:00〜25:30
・テレビ岩手：4月5日(日)より毎週日曜25:25〜25:55
・静岡放送：4月6日(月)より毎週月曜25:35〜26:05
・とちぎテレビ：4月7日(火)より毎週火曜23:30〜24:00
▼キャスト
主演：大友花恋 船津稜雅(超特急)・桜井玲香
エンディング主題歌：yosugala
■＜yosugala 4th anniversary live「progress the night -NHKホール-」＞
6月21日(土) 東京・NHKホール
open16:30 / start17:30
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