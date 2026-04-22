夏のスタイリングを軽やかにアップデートするなら、バッグ選びから。ケイト・スペード ニューヨークのSummer 2026コレクションは、ブランドのヘリテージを大切にしながら、鮮やかなカラーと遊び心をプラスしたラインナップ。自由でポジティブなムードが広がるアイテムは、日常にも特別な日にも寄り添い、夏の装いをぐっと引き立ててくれます♡ 4WAYで楽しめる万能バッグ 今