サントリーは、ノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー〈エールテイスト〉」を、4月28日から全国で新発売。あわせて、俳優の白石聖さんを起用した新テレビCM「香りがおいしさだったんだ」篇（15秒）を、4月25日より順次放映開始すると発表しました。撮影後のインタビューで白石さんは、商品のおいしさや香りの印象に触れたほか、愛猫に癒やされる日常や今年新たに挑戦したいことについても明かしています。【その他の