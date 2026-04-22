サントリーは、ノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー〈エールテイスト〉」を、4月28日から全国で新発売。あわせて、俳優の白石聖さんを起用した新テレビCM「香りがおいしさだったんだ」篇（15秒）を、4月25日より順次放映開始すると発表しました。

撮影後のインタビューで白石さんは、商品のおいしさや香りの印象に触れたほか、愛猫に癒やされる日常や今年新たに挑戦したいことについても明かしています。

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この春、「オールフリー」は中味とパッケージを刷新し、新たなブランドメッセージ「心のふたを開けよう」を掲げてコミュニケーション活動を展開中。今回登場する〈エールテイスト〉は、“香り”による飲みごたえや満足感に着目した新商品です。

CMでも「香りがおいしさだったんだ。」というコピーのもと、爽やかな香りに包まれて心までふっとほぐれていくような感覚が描かれています。

さらに楽曲には、山下達郎さんが書き下ろした「Finally Free」を採用。映像の開放感ある雰囲気を、より印象的なものにしています。

CMは、白石さんが缶のふたを開ける「カシュっ」という音とともにスタート。開栓の瞬間、風が吹き抜けるような演出が白石さんを包み込み、ひと口飲むと黄金色の浮遊物が画面いっぱいに広がります。香りを視覚化した印象的なシーンに、「香りがおいしさだったんだ。」というナレーションが重なり、最後はリラックスした表情で缶を掲げるカットで締めくくられます。

撮影では、飲み始めから飲み終わりまでをワンカットで収めるモーションコントロール撮影の手法がとられました。カウントに合わせた細かな動きが求められるなか、白石さん自ら「もう一回お願いします」とリクエストする場面もあったそうです。

また、香りの表現にもユニークな工夫が凝らされています。大麦やホップ、すすきの穂、葉といった実物を送風機で飛ばし、リボンや布、花びら、シャボン玉なども個別に撮影して合成。さまざまな素材を組み合わせることで、見ている側にも“爽やかな香り”が伝わってきそうな映像に仕上げられています。

撮影後のインタビューで白石さんは、「カシュっとふたを開けて鼻に近づけた時、『これがエールテイストの香りか！』」と驚く瞬間があったといい、飲み口については「爽やかでありながら、飲んだ後にかんきつ系の香りがして、おいしかったです」とコメント。普段は「頑張った日のご褒美」としてノンアルコール飲料を楽しむことが多いといいます。

さらに、ブランドメッセージにちなみ、気持ちを開放するためのリフレッシュ方法を聞かれると、「家に帰ったら猫の存在に癒やされています」「ひも状のものが大好きで、おもちゃよりも私の洋服とかのひもに反応するんですよ。おもちゃよりも、こっちの方が好きなんだと思いながら、いつも猫に構ってもらっています（笑）」と15年一緒に過ごしている愛猫とのエピソードを語る一幕も。

他にも、新たにチャレンジしたいことを聞かれると、「今年はたくさん本を読みたい」「年々活字離れしていることにずっと悩んでいるので、今年から好きな本、興味を持った本を手に取って、物語の中に没入することを目標にしています」と新たな目標も明かしていました。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042201.html