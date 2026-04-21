財務省が4月21日、「昭和100年」にあたる節目を記念し、千円銀貨幣を発行すると発表しました。昭和の歩みを象徴するモチーフを取り入れた特別仕様で、発行枚数は4万枚限定。額面は1000円ですが、貴金属を用いた特殊加工による「プレミアム型記念貨幣」として、販売価格は税込3万4800円に設定されています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】表面には、新幹線や東京タワー、高速道路といった高度経済成長期を象