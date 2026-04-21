昭和100年記念の千円銀貨を発行へ　価格3万4800円

財務省が4月21日、「昭和100年」にあたる節目を記念し、千円銀貨幣を発行すると発表しました。

昭和の歩みを象徴するモチーフを取り入れた特別仕様で、発行枚数は4万枚限定。額面は1000円ですが、貴金属を用いた特殊加工による「プレミアム型記念貨幣」として、販売価格は税込3万4800円に設定されています。

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表面には、新幹線や東京タワー、高速道路といった高度経済成長期を象徴するインフラに加え、昭和を生きた人々の姿を配置。「昭和100年」関連施策のロゴデザインも組み合わせ、時代の発展と暮らしの変遷を表現しています。

裏面には、富士山と桜、ハトが描かれており、日本の自然や平和への願いを象徴する意匠となっています。

貨幣は純銀製で、量目は31.1グラム、直径は40ミリメートルです。白色や青色、赤色、緑色など多彩な彩色が施されるほか、側面には斜めギザ加工が施されます。

申込受付は2026年8月20日から約3週間を予定しており、商品の発送は同年12月中旬頃から順次行われる予定です。販売は独立行政法人造幣局による通信販売に限られ、金融機関の窓口などでの引き換えはありません。

販売方法の詳細は、8月19日17時以降に造幣局の公式ウェブサイトで公表される予定です。

＜参考・引用＞

財務省Xアカウント（@MOF_Japan）

財務省「昭和100年記念貨幣を発行します」（4月21日）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042109.html