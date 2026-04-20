「プロレス・新日本」（２０日、後楽園ホール）東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）が屈辱にまみれた。６人タッグマッチで連日連夜、デビュー戦以来抗争が続いている悪徳集団「ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）」と対戦。５・３福岡大会での一騎討ちが決まっているドン・ファレ（４４）と激しい肉弾戦を繰り広げ、自軍の矢野通（４７）のフォール勝ちにつなげたが、試合後にもやり合ったファレ