20日午後4時53分ごろ、北海道・東北地方で震度5強の地震があり、岩手県沿岸などに津波警報が出されています。山形県内では、酒田市や村山市などで震度4を観測し、山形新幹線が運転を見合わせています。気象庁によると、20日午後4時53分ごろ、北海道・東北地方で強い地震がありました。青森県階上町で震度5強、青森県八戸市や岩手県盛岡市などで震度5弱を観測しました。山形県内では、震度4を酒田市、村山市、中山町、三川町で観測