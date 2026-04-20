20日午後4時53分ごろ、北海道・東北地方で震度5強の地震があり、岩手県沿岸などに津波警報が出されています。山形県内では、酒田市や村山市などで震度4を観測し、山形新幹線が運転を見合わせています。



気象庁によると、20日午後4時53分ごろ、北海道・東北地方で強い地震がありました。

青森県階上町で震度5強、青森県八戸市や岩手県盛岡市などで震度5弱を観測しました。山形県内では、震度4を酒田市、村山市、中山町、三川町で観測しました。このほか、震度3を山形市、米沢市、鶴岡市、新庄市、寒河江市、上山市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、庄内町、遊佐町で観測しました。また、県内で長周期地震動を観測しました。

震源は三陸沖で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7.4と推定されています。





この地震で、津波警報が出ています。津波警報が出ているのは、岩手県、北海道太平洋中部、青森県太平洋沿岸です。このほか、津波注意報が出ているのは、宮城県、北海道の太平洋東部、北海道の太平洋西部、福島県、青森県の日本海沿岸です。YBCが県内の市町村などに確認した結果、20日午後5時半時点で被害の情報は入っていません。一方、JRは山形新幹線が新庄・山形と東京の間の全線で運転を見合わせています。県内の在来線は羽越線の酒田より北の区間で運転を見合わせていて、それ以外の在来線は一時、運転を見合わせ、現在は再開されましたが、遅れが出ているということです。空の便では、庄内空港に到着する予定だった羽田からの便が新潟空港に着陸したということです。それ以外は山形空港も含めて通常通りの運航です。また、県内の高速道路で通行止めの情報などは入っていないほか、東北電力によりますと、県内で停電の発生の情報は入っていません。