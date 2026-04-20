ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』に登場するオリジナル新バンド“F-272”(エフニーナナニ)のキャラクターおよびキャストが公開となったことに加え、同バンドをB ZONEが初プロデュースすることが発表となった。『ガールズバンドクライ First Riff』はリアルバンドと連動したテレビアニメ作品『ガールズバンドクライ』(ガルクラ)の公式ゲームだ。今回デビューが発表されたF-272は、Bʼzや倉⽊⿇⾐、