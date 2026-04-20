ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』に登場するオリジナル新バンド“F-272”(エフニーナナニ)のキャラクターおよびキャストが公開となったことに加え、同バンドをB ZONEが初プロデュースすることが発表となった。

『ガールズバンドクライ First Riff』はリアルバンドと連動したテレビアニメ作品『ガールズバンドクライ』(ガルクラ)の公式ゲームだ。

今回デビューが発表されたF-272は、Bʼzや倉⽊⿇⾐、WANDS、⼤⿊摩季など数々の著名アーティストが所属するB ZONEが初めてプロデュースするゲームオリジナルのガールズバンドだ。1年前よりプロジェクトが始動、オーディションを重ねた選りすぐりのプレイヤーたちからなる5人組。

ゲーム配信に先駆け、F-272のファーストワンマンライブ＜F-272 1st ONE-MAN LIVE The Dissonant “I DOLL”」が7月20⽇に東京・代官⼭UNITで開催されることも発表となった。

■ライブ＜F-272 1st ONE-MAN LIVE The Dissonant “I DOLL”＞

7⽉20⽇(⽉/祝) 東京・代官⼭UNIT

open16:00 / start17:00

▼チケット

デジタルフォトチケット：4,500円(税込)

※“チケット発送料+システム手数料 = 890円(税込)”、発券手数料110円(税込) /枚、コンビニ決済の方はコンビニ手数料が別途かかります。

※オールスタンディング

※⼊場時ドリンク代600円別途必要(現⾦のみ)

※未就学児⼊場不可

【先⾏抽選販売】

受付期間：4⽉18⽇(⼟)21:00〜4⽉30⽇(⽊)23:59

受付URL：https://musing.jp/ticket/F272_1st/

※チケットのお申し込みにはMusing会員登録(無料)が必要です。

【F-272 キャラクター】 中村 有(なかむら あり)

CV：YOSHI

担当：Dr

年齢：17歳

https://x.com/yoshi_F272 ⿊宮 ⼋⽉(くろみや はづき)

CV：MIYU

担当：G

年齢：15歳

https://x.com/miyu_F272 宇⽥川 琴(うだがわ こと)

CV：TOWA

担当：G

年齢：18歳

https://x.com/towa_F272 浅井 萌々乃(あさい ももの)

CV：HINANO

担当：B

年齢：17歳

https://x.com/hinano_F272 加藤 嗄⽣(かとう さき)

CV：LUCA

担当：Vo

年齢：19歳

https://x.com/luca_F272

■ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』

リリース⽇：未定

・公式サイト：https://gbc-firstriff.com/

・公式X：https://x.com/gbc_firstriff

関連リンク

◆F-272 オフィシャルX

◆ガールズバンドクライ オフィシャルYouTubeチャンネル