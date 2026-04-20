ゲーム『ガールズバンドクライ』の新バンドF-272、B ZONEプロデュースでデビュー
ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』に登場するオリジナル新バンド“F-272”(エフニーナナニ)のキャラクターおよびキャストが公開となったことに加え、同バンドをB ZONEが初プロデュースすることが発表となった。
『ガールズバンドクライ First Riff』はリアルバンドと連動したテレビアニメ作品『ガールズバンドクライ』(ガルクラ)の公式ゲームだ。
今回デビューが発表されたF-272は、Bʼzや倉⽊⿇⾐、WANDS、⼤⿊摩季など数々の著名アーティストが所属するB ZONEが初めてプロデュースするゲームオリジナルのガールズバンドだ。1年前よりプロジェクトが始動、オーディションを重ねた選りすぐりのプレイヤーたちからなる5人組。
ゲーム配信に先駆け、F-272のファーストワンマンライブ＜F-272 1st ONE-MAN LIVE The Dissonant “I DOLL”」が7月20⽇に東京・代官⼭UNITで開催されることも発表となった。
■ライブ＜F-272 1st ONE-MAN LIVE The Dissonant “I DOLL”＞
7⽉20⽇(⽉/祝) 東京・代官⼭UNIT
open16:00 / start17:00
▼チケット
デジタルフォトチケット：4,500円(税込)
※“チケット発送料+システム手数料 = 890円(税込)”、発券手数料110円(税込) /枚、コンビニ決済の方はコンビニ手数料が別途かかります。
※オールスタンディング
※⼊場時ドリンク代600円別途必要(現⾦のみ)
※未就学児⼊場不可
【先⾏抽選販売】
受付期間：4⽉18⽇(⼟)21:00〜4⽉30⽇(⽊)23:59
受付URL：https://musing.jp/ticket/F272_1st/
※チケットのお申し込みにはMusing会員登録(無料)が必要です。
【F-272 キャラクター】
中村 有(なかむら あり)
CV：YOSHI
担当：Dr
年齢：17歳
https://x.com/yoshi_F272
⿊宮 ⼋⽉(くろみや はづき)
CV：MIYU
担当：G
年齢：15歳
https://x.com/miyu_F272
宇⽥川 琴(うだがわ こと)
CV：TOWA
担当：G
年齢：18歳
https://x.com/towa_F272
浅井 萌々乃(あさい ももの)
CV：HINANO
担当：B
年齢：17歳
https://x.com/hinano_F272
加藤 嗄⽣(かとう さき)
CV：LUCA
担当：Vo
年齢：19歳
https://x.com/luca_F272
■ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』
リリース⽇：未定
・公式サイト：https://gbc-firstriff.com/
・公式X：https://x.com/gbc_firstriff
関連リンク
◆F-272 オフィシャルX
◆ガールズバンドクライ オフィシャルYouTubeチャンネル