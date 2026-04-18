《私事ではございますが、本日、無事にまたひとつ歳を重ねることができました。日頃より温かく応援してくださる皆様に、心より深く感謝申し上げます。本当にありがとうございます》

4月14日、56歳の誕生日を迎えた心境をインスタグラムでファンに報告したのは歌手の工藤静香だ。

この日は“木村家総出”でインスタグラムを更新し、SNSは祝福ムード一色。夫・木村拓哉（53）は工藤の幼少期の写真とともに《happy birthday》とコメントした。

長女のCocomi（24）は《今日はギャルの誕生日です!!》と、真剣に油絵を描く工藤の後ろで変顔をしておどける幼少期の自分の写真を投稿し、ユーモアたっぷりに祝福。一方、次女のKoki,（23）も親子写真や愛犬とじゃれあう工藤の写真とともに《Happy birthday to the best mum in the world》とメッセージを添え、家族総出で誕生日を祝福した。

「かつては家族のことを一切表に出さなかった木村家ですが、CocomiさんとKoki,さんがデビューして以降、二人は積極的にSNSを駆使してファンとコミュニーケーションを取ってきました。木村さんと工藤さんも、娘たちからSNSの運用の仕方を教わったのでしょうね。

いまでは互いの誕生日をインスタグラムで祝い合うのが木村家の恒例行事になりつつあります。フォロワー数は家族全員で合計約1100万人以上と断トツ。芸能界でも群を抜く発信力を持つ“芸能一家”です」（広告代理店関係者）

そんな工藤の誕生日の当日、CocomiとKoki,の姉妹が東京・渋谷に“出没”していたという。

「夕方前、渋谷のスクランブル交差点の近くのあるスターバックスに入ったら、普通にCocomiさんとKoki,さんがいたので驚きました。周囲の目を気にする素振りもなく、ほうじ茶フラペチーノを飲みながら仲良く談笑していましたね。しばらく飲み物を楽しんだ後、2人は近くの百貨店に入っていきました」（居合わせた客）

さらに驚きの光景はその直後だった。

「しばらくして2人が店から出てきたんですが、通りに停まっていた車に乗り込んだのです。で、運転席を見てみると……そこに座っていたのはなんと木村拓哉さん。3人のオーラに木村さんたちだと気付いた通行人もいて、周囲もさすがにザワついていました。

2人は迎えに来た木村さんの車に乗り込むと、渋谷の街を颯爽と走り去っていきました。お母さんの誕生日ということで、家族3人で愛する工藤さんへのサプライズプレゼントを探していたのかもしれませんね」