観光地にもなっているホーカー「ラオパサ」。夜7時を過ぎると、オフィス街の一角が通行止めになり、「サテー（スパイスのタレにつけた焼き鳥みたいなもの）」の露店がびっしりと路上に軒を連ねる。東京で言えば、丸の内の一角を通行止めにして、焼き鳥屋の露店で道を埋め尽くすようなもの。高層ビルが立ち並ぶオフィス街のど真ん中でもくもくと煙が立ち昇るさまは、なんとも不思議な異国情緒を感じる一景でもある。連載【「新型コ