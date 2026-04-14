最強専門家がニュースの正しいミカタを徹底解説する情報バラエティ番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（ABCテレビ）。久保光代アナがMCを務める番組公式YouTube「正義のミカタチャンネル」で4月1日に公開されたのは、元イラン大使が語る“イラン外交の神髄”だ。 ©ABCテレビ 2018年から2020年に駐イラン特命全権大使を務めた齊藤貢氏は、「西側の主要国の中でイランと良い関係を持ってるのはおそ