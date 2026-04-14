最強専門家がニュースの正しいミカタを徹底解説する情報バラエティ番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（ABCテレビ）。久保光代アナがMCを務める番組公式YouTube「正義のミカタチャンネル」で4月1日に公開されたのは、元イラン大使が語る“イラン外交の神髄”だ。

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2018年から2020年に駐イラン特命全権大使を務めた齊藤貢氏は、

「西側の主要国の中でイランと良い関係を持ってるのはおそらく日本だけ」「アメリカと同盟関係にありながらイランともいい関係がある国っていうのは日本だけなんですよ」と語る。

G7の中でもフランス、イギリス、ドイツ、イタリアはイランに大使館は置いているものの、それぞれイランとの間に「問題がある」という。

日本とイランはなぜ良好な関係を保ってきたのか？

齊藤氏は「『日章丸事件』というのが昔ありまして」と語り始めた。

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「昔、イランの石油の資源は全部イギリスが持ってたんですね。それが50年代初めにモサデグという民族主義者の首相が出てきて、それを国有化したらイギリスが怒ってイランを海上封鎖したわけです」（齊藤氏）

敗戦から8年後の1953年、高度成長期にあった当時の日本国内でも石油が足りなくなった。そのため、出光興産の創業者・出光佐三氏は出光グループのタンカー「日章丸」をイランまで送る決断を下し、イランのアバダンで原油を積んで日本へと運んだ。

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出光佐三氏は、映画化もされたベストセラー『海賊とよばれた男』のモデルとなった人物。彼の決断により「イギリス海軍の哨戒船の海上封鎖を突破して石油を持って帰った」この“日章丸事件”は、日本のみならず「イランでもすごく歓迎されたわけですよ」と齊藤氏は話す。

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「その伝統というのがあって。例えば2000年代あたりになると、日本の企業がアザデガンという油田の開発を、アメリカの強い反対を受けながらも最終的に取った」。他にもその少し前、“カルン第４水力発電ダム建設計画”の際には、深刻な電力不足に直面していたイランが日本政府に円借款（低い金利での長期資金の貸し付け）を求め、アメリカが「ダメだ」と反発する中でも日本政府がこれに応じたこともある。

「日本はかなり体を張って」きたと話す齊藤氏。「実際そういう交渉に私も関わりましたけども、最後は要するに、アメリカと日本はイランの問題についてはもう『意見の不一致』。それぐらい日本はイランとの関係を大切にしてきて、それをイラン側もすごい喜んできた」という。

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しかし、ここ10年近くは、アジア情勢が大きく変動。「中国の問題とか、北朝鮮のミサイル、核の問題とかがあって、非常に日本にとって厳しくなったわけですね、安全保障環境が。と、どうしてもアメリカとの日米同盟関係が重要になってくる。そうするとですね、やっぱりアメリカがイランを嫌いだから、イランとの関係を日本が注視するのはやっぱりよくないという忖度が働いてて」。

日イラン外交に力を入れた総理大臣としては安倍晋三氏がおそらく最後だといい、「ただ安倍元総理も、トランプ大統領が安倍さんに頼んだからイランに来たわけで。安倍元総理の全くの独断では難しかった」。

「ここ数年を見ていると、だいぶ日本はイランとの関係が遠くなってると思う」と齊藤氏は語る。

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ここで、政治ジャーナリストの青山和弘氏が齋藤氏に問いかける。

「一方でイランって『悪の枢軸』とブッシュ元大統領が呼んだり、北朝鮮との関係とかもあって。北朝鮮のミサイル技術は実はイランが育てたとも言われているんですが、そのあたりはどうなんですか？」

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1980年代から続いているという、イランと北朝鮮の“腐れ縁”とは…！？

「確認は取れてないですが、過去の北朝鮮の核実験の際に、イラン側の関係者が立ち会ってたという噂はあります」（齊藤氏）

さらに齊藤氏は、イランで日本大使館員が体験した仰天エピソードを明かす！

「例えばアパートの入り口にバラの花が飾ってあって。『あ、綺麗だな』と思ってエレベーター乗って自分の家の鍵開けるとね、床にそのバラの花びらが散らばってるとか」

「わかるようにやってるんです。要するに我々はお前らを見張ってるから変なことするなよという警告。警告のサインなんです」

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久保アナが「怖い怖い怖い…！」と震えたその警告を無視すると、ホップ・ステップ・ジャンプ式に災いが降りかかり…！？

終盤では齊藤氏の口から、安倍晋三元総理大臣がイランを訪問した時の“事件”も明かされる。

トークの全容は正義のミカタ公式YouTubeチャンネルで！