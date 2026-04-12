Image: Amazon 気がつけば足元や机の裏側やバッグの中で、うねうねととぐろを巻いているケーブル。ACだUSBだと、1個機器が増えればそれだけケーブルも増えます。片付けの苦手なわたしなどは、ケーブル絡まり問題にいつも悩まされております。磁石でまとめれば散らからないそこで頼れる便利グッズが、MOECHOのケーブルクリップ。磁石が仕込まれており、ケーブルをまとめて挟むことで、散らか