俳優の畑芽育さん（23）が2026年4月6日、自身のインスタグラムを更新。透明感あふれる衣装ショットを披露した。「最近のお衣装たち」畑さんは、「最近のお衣装たちです」といい、ロングスカートとジャケットを合わせたコーデやノースリーブのワンピースを着こなす姿、キャミを重ね着した白シャツスタイルなど12枚の写真を投稿した。そして、「様々な番組に呼んでいただいております...！」とつづり、「恐縮です...！最高に楽しいで