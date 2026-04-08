4月6日、バラエティ番組『月曜から夜ふかし 春の2時間スペシャル』（日本テレビ系）が放送された。MCのマツコ・デラックスは欠席だったが、もう一人、同番組の“名物出演者”の不在に注目が集まっている。

この日は、「春の全国一斉調査スペシャル」と題し、全国各地で恒例のインタビュー映像が紹介された。一方で、スタジオに現れたのは、「SUPER EIGHT」の村上信五のみだった。

「マツコさんは2月9日の情報番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演し、首の緊急手術を受け、入院していることを明かしました。そのため、3月16日の放送から、村上さんのひとり進行が続いています。今回も、マツコさんが座る席には、ダルマが置かれて、不在をイジっていました」（スポーツ紙記者）

4つのテーマが取り上げられスタジオは笑いに包まれた。ただ、放送後のXでは

《今回はマツコおらんし、桐谷さんも無いと正直つまらんspやな》

《珍しく2時間スペシャルなのに桐谷さんが出なかったね》

《桐谷さんの自転車のやつなかったなぁ…》

など、“桐谷さん”こと桐谷広人氏の不在を嘆く声が聞かれていたのだ。

「棋士として活躍した桐谷さんは、大量の株式を保有し、株主優待投資家としても有名ですが、『夜ふかし』への出演がきっかけとなり、ユニークな生活スタイルが広く認知されました。とくに、スペシャル版での出演率が高く、近況に密着するのが恒例です。今回は、桐谷さんの密着企画はなかったため、寂しく感じる人もいたのでしょう」（芸能記者）

番組の顔であるマツコに続いて、“名物出演者”もいないスペシャルとなった今回。桐谷氏には、最近の社会情勢の変化で懸念されることもあるという。

「約1000銘柄の株式を保有する桐谷さんは、配当と株主優待を中心に生活しており、優待券を期限内に使いきるため、都内を自転車で猛スピードで走行するのがお馴染みです。ただ、4月から自転車の交通違反に対して青切符制度が導入され、自転車に乗る際のルールが厳しくなりました。桐谷さんの“爆走”には以前から安全面を疑問視する向きもあり、自転車の厳罰化によって出番が減ることを心配する人もいるようです」（同前）

桐谷氏が“自転車疾走”する姿は見られるか。