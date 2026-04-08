【モデルプレス＝2026/04/08】NEWSの小山慶一郎が4月7日、自身のInstagramを更新。甥へのサプライズ動画を公開し、反響が集まっている。【写真】NEWS小山「笑った顔がそっくり」東大理1受験したイケメン甥っ子◆小山慶一郎、甥っ子へのサプライズ動画公開小山は「東大受験頑張った甥っ子にサプライズしてみた」とつづり、実姉の料理研究家のみきママこと藤原美樹氏の次男・れん君との動画を投稿。大学受験が終了し、髪の毛を染めた