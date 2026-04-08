NEWS小山慶一郎、東大受験した甥っ子顔出し公開「笑った顔がそっくり」「すっかりお兄さんに」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/04/08】NEWSの小山慶一郎が4月7日、自身のInstagramを更新。甥へのサプライズ動画を公開し、反響が集まっている。
【写真】NEWS小山「笑った顔がそっくり」東大理1受験したイケメン甥っ子
小山は「東大受験頑張った甥っ子にサプライズしてみた」とつづり、実姉の料理研究家のみきママこと藤原美樹氏の次男・れん君との動画を投稿。大学受験が終了し、髪の毛を染めたいという願いを叶えるため美容院へ同行した様子を収めており、東京大学理科一類を受験したものの「浪人決まって」「本当、急に髪染めたいってなった」「浪人生といったら派手髪のロン毛」というれん君に「どの時代だよw」と小山が突っ込む場面など、ほのぼのとしたやり取りを公開した。
また、ハイトーンヘアになった髪を見て「マジで綺麗な色」と驚き嬉しそうなれん君に、「こっから1年頑張れそ？」と小山が聞き「頑張りますよ！本当に！」と強い決意を返すやり取りも披露している。
この投稿には「小山君と笑った顔がそっくりですね」「すっかりお兄さんになっててびっくり」「髪色似合ってる」「イケメンすぎる」「大きくなってる」「叔父してる慶ちゃんかっこよすぎる」「優しい叔父さん」「受験応援してる」などと話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】NEWS小山「笑った顔がそっくり」東大理1受験したイケメン甥っ子
◆小山慶一郎、甥っ子へのサプライズ動画公開
小山は「東大受験頑張った甥っ子にサプライズしてみた」とつづり、実姉の料理研究家のみきママこと藤原美樹氏の次男・れん君との動画を投稿。大学受験が終了し、髪の毛を染めたいという願いを叶えるため美容院へ同行した様子を収めており、東京大学理科一類を受験したものの「浪人決まって」「本当、急に髪染めたいってなった」「浪人生といったら派手髪のロン毛」というれん君に「どの時代だよw」と小山が突っ込む場面など、ほのぼのとしたやり取りを公開した。
◆小山慶一郎の投稿に反響
この投稿には「小山君と笑った顔がそっくりですね」「すっかりお兄さんになっててびっくり」「髪色似合ってる」「イケメンすぎる」「大きくなってる」「叔父してる慶ちゃんかっこよすぎる」「優しい叔父さん」「受験応援してる」などと話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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