4月5日、女優の今田美桜がInstagramを更新し、近影を公開した。スタイルが際立つコーディネートで注目を集めている。今田は《たのしかった日 ありがとう〜》とつづり、オフショットを投稿した。「前日の4日には、今田さんとファンが交流するイベント『今田美桜スペシャルイベント2026』がおこなわれ、その衣装だったようです。今田さんは白いノースリーブのニットに、ツーピースデザインのミニスカートをはき、髪は全体的に巻