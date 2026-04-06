大人気コミック＆アニメ「ダンジョン飯」の魔物料理を身近な材料で再現！【画像で見る】センシが作った？「大サソリと歩き茸の水炊き」地下世界での冒険とグルメを融合させた、異食コミック『ダンジョン飯』。そこに登場する奇想天外な魔物料理を、身近な材料で再現してみました！今回は「レッツ炎竜にカツレツ」です。■ストーリーを知らなくても味わえるダンジョンワールド迷路のような地下世界「ダンジョン」を冒険する、個性