26日、NHKはNHK Eテレで放送している教養番組「100分de名著」の公式X（旧Twitter）アカウントについて2026年3月末をもって閉鎖すると発表した。 公式Xによると「現場では必死で運用してきたのですが求められる成果水準に達することができず私どもの力不足を痛感しております」と発表。今後の番組に関するお知らせなどは公式HPの「よくある質問」コーナーなどで継続していくという。なお、「100分de名著」の公式Xには6