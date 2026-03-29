毎日のヘアケアをもっと楽しくしてくれる、とっておきのコラボが登場♡くまのプーさんとWetBrush®がコラボした限定シリーズが発売されます。やさしい世界観と高機能ブラシが融合したアイテムは、見た目の可愛さだけでなく使い心地も抜群。自分用はもちろん、ギフトにもぴったりな新作をチェックしてみてください♪ 心あたたまるプーさんデザイン 今回のシリーズは、プーさん100周年を