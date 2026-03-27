【モデルプレス＝2026/03/27】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、日本歴代BLドラマを対象とし「胸キュン校内シーン」をテーマに読者アンケートを実施。本記事では「BLドラマ胸キュン校内シーン」トップ10を発表する。【写真】「BLドラマ胸キュン校内シーン」TOP5一覧◆「BL胸キュン校内シーン」トップ101位：「美しい彼」（最終話／MBS）平良（萩原利久）＆清居（八木勇征）の化学室での告白シー