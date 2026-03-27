大容量＆コスパ最強のスーパーとして人気の「ロピア」。広い売り場にズラリと並べられた総菜は、頻繁に新商品が登場するので、訪れるたびに新たな商品に出会えるのが魅力です。大容量の総菜はシェアしたり、お弁当のおかずにしたりと、忙しい日々の助けになること間違いなし！ 今回はロピアで見つけた気になる総菜＆スイーツを実食レビューしていきます！活気あふれる売り場には、食欲をそそる迫力満点の総菜がたくさん。お