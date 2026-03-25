内田理央さんが、自身のYoutubeチャンネルに『あの日のディズニーメイク ベルリオーズになりたい』の動画を投稿。愛用品を紹介しながらメイクの紹介をしてくれました！【関連記事】内田理央「試す価値はある」効果を実感！愛用のまつ毛美容液■リップカラー動画で紹介されたのがこちら！MILK TOUCH/ジェリーフィットティンティッドグロウティント 10Fallen Coco 税込1,760円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見るmilktouc