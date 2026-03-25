内田理央「長くお出かけする日は」唇荒れしにくい信頼のリップティント

内田理央さんが、自身のYoutubeチャンネルに『あの日のディズニーメイク ベルリオーズになりたい』の動画を投稿。愛用品を紹介しながらメイクの紹介をしてくれました！

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■リップカラー

動画で紹介されたのがこちら！

MILK TOUCH/ジェリーフィットティンティッドグロウティント 10Fallen Coco 税込1,760円（公式サイトより）

ぷるんとしたツヤのあるリップに仕上げてくれるリップティント。42%水分ベースで、べたつかず軽い付け心地のテクスチャー。内田さんが使用しているのは、ブラウンレッド系カラー。

内田さんはこちらについて「ミルクタッチは皮剥け族の私でも、唇の皮がね、すごく剥けづらい」とリップカラーで荒れやすい体質でも使いやすかったとコメント。

そして「長くお出かけする日は必ずミルクタッチを使ってる」と信頼しているアイテムの様子を覗かせていました！

■投稿もチェック

動画内では、そのほかのコスメも紹介しながらメイクを披露。様々な愛用品を見せてくれていますので、ぜひチェックしてみてくださいね！