ママたちが建前抜きで本音を語り合うABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』。3月22日（日）の同番組では、元人気子役・野村佑香の自宅＆子育てに密着。多忙を極めた10代＆活動休止を回顧する場面があった。©AbemaTV,Inc.同番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエ