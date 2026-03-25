ママたちが建前抜きで本音を語り合うABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』。

3月22日（日）の同番組では、元人気子役・野村佑香の自宅＆子育てに密着。多忙を極めた10代＆活動休止を回顧する場面があった。

©AbemaTV,Inc.

同番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。

番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演している。

◆「遠足に現場入りしたことも…」

今回は、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、元祖チャイドルとして一世を風靡した俳優で、現在は2児のママ・野村佑香（42歳）に密着した。

リノベーションした4LDKの一軒家で、朝から“小走り”で家事と育児をこなすパワフルな日常が公開されたほか、公立の小学校に通いながら、自宅学習で英語を学ぶ子どもたちの姿も。

「彼女たちの生活を通して、子役時代に知らなかった生活を知りたい」と語る、野村独自の教育方針も明かされた。

©AbemaTV,Inc.

ティーン雑誌の看板モデルやテレビドラマでの知的で透明感のある演技で一世を風靡すると、映画約10本、ドラマ約40作品、CM約100本と超多忙の売れっ子に。

そんな野村だが、子役として絶大な人気を誇った10代の頃を振り返り、「高校のとき、遠足に現場入りしたことがあります」「学校に行くことで、仕事とのバランスを取っていた」と当時を回顧。

さらに大学進学後、「4年で卒業したい、友だちたちと一緒に卒業したいっていう気持ちが強かった」「たぶん何かのバランスが崩れて肌がすごくブツブツが出てきて…」「複合的な要因も絡みついて、芸能活動を休止しようと決めた」と、当時の学生と芸能界の二重生活による心の葛藤と活動休止の真相を赤裸々に語った。

©AbemaTV,Inc.

芸能活動復帰後、かつてのようなオファーはなく、そんななか受けた俳優業と異なる旅番組での仕事が大きな刺激になったと話す野村。

VTRを見たMCの近藤は「素晴らしい、お母さんの鑑だなと思いました」と、野村の全力の子育て姿勢に称賛を送っていた。