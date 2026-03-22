インスタグラムやTikTokなどのSNSで話題の「劇的ビフォーアフター」動画。今回は、東京・表参道のヘアサロン「senjyu」で毎月1300人以上のお客さんを担当する美容師・内田航さんの動画を紹介します。若いころから白髪に悩み、セルフカラーが原因で髪が傷んだ状態になっている女性の悩みを解決しています。【えっ？】まるで別人！内田航さんの“技”で女性の印象が大きく変化！！大きく印象が変化内田さんのYouTube公式チャン