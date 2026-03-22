インスタグラムやTikTokなどのSNSで話題の「劇的ビフォーアフター」動画。今回は、東京・表参道のヘアサロン「senjyu」で毎月1300人以上のお客さんを担当する美容師・内田航さんの動画を紹介します。若いころから白髪に悩み、セルフカラーが原因で髪が傷んだ状態になっている女性の悩みを解決しています。

【えっ？】まるで別人！ 内田航さんの“技”で女性の印象が大きく変化！！

大きく印象が変化

内田さんのYouTube公式チャンネル「イメチェンチャンネル SENJYU内田航」（https://www.youtube.com/@IMG-ch）で公開された「【神回】カラー失敗とクセ、若返りの大変身！！」。

内田さんが丁寧に髪の状態をチェックするところからスタート。仕事柄あまり明るくできないという悩みにも配慮しながら、肌がきれいに見えるピンクブラウン系のカラーを選択。カラー前には、髪のダメージとクセ毛の強さを考慮し、薬剤は弱めを使用。自然なストレートになるよう丁寧に伸ばしていきます。

仕上がった髪は、ツヤと透明感のあるカラーで均一に整い、クセは収まって扱いやすい状態に。ビフォーと比べると、後ろ姿も大きく印象が変化しています。レイヤーが入ったことで丸みが出て、若々しく見える仕上がりになりました。

今回の施術で感動した様子の女性。次回はカラーとカットでさらにメンテナンスし、ショートヘアにも挑戦する予定のようです。髪が整うことで心まで前向きになれる、そんな変化を感じさせる大変身となっていました。