トヨタ「GRカローラ」ラリー仕様の2026年カラー公開。米国選手権に参戦へ2026年3月11日にTOYOTA GAZOO Racing WRT（TGR-WRT）は、米国の国内ラリー選手権であるアメリカン・ラリーアソシエーション（ARA）に参戦する車両「GRカローラ・ラリーRC2」の2026年仕様カラーリングを公開しました。赤、白、黒を基調とし、ルーフには星条旗をモチーフにしたデザインが施されています。【画像】超カッコイイ！ ド迫力の「凄いGRカローラ