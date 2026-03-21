トヨタ「GRカローラ」ラリー仕様の2026年カラー公開。米国選手権に参戦へ

2026年3月11日にTOYOTA GAZOO Racing WRT（TGR-WRT）は、米国の国内ラリー選手権であるアメリカン・ラリーアソシエーション（ARA）に参戦する車両「GRカローラ・ラリーRC2」の2026年仕様カラーリングを公開しました。

赤、白、黒を基調とし、ルーフには星条旗をモチーフにしたデザインが施されています。

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この車両の原点は、2025年1月に開催された東京オートサロンにあります。

会場で走行テストの形式で公開された「GRカローラ・ラリーコンセプト」がベースとなっています。

車両の開発にあたっては、世界ラリー選手権（WRC）で培われたTGR-WRTの技術や、全日本ラリー選手権などの国内競技への参戦を通じて得られたデータが投入されました。

その後、ARAのプロモーション権を持つ「ラリースポーツ・サービス」と共同で、実戦環境に合わせた調整が進められてきました。

メカニズム面においては、すでに各国のラリー選手権で実績を持つ「GRヤリス・ラリー2」のパッケージングから多くの知見が引き継がれています。

パワートレインには、1.6リッター直列3気筒ターボエンジンとGR-FOUR（四輪駆動システム）を搭載。

ボディはベース車よりもワイドトレッドとなっており、ラリー車として必要なサスペンションストロークを確保しつつ、低い重心を感じさせる外観デザインとなっています。

同モデルはARAのRC2クラス規定に準拠する形で設計されています。

今回、2026年モデルとして公開された仕様は、車体側面には大きく「GR」のロゴが配置されています。

ルーフのベンチレーター部分には星条旗のモチーフが描かれており、米国選手権（ARA）への参戦を象徴するデザインとなっています。

また、サイドウインドウにはカーナンバー「103」と、米国国旗が添えられたセス・キンテロ選手、フィンランド国旗が添えられたトピ・ルフティネン選手の名前が記載されています。

空力面では、ボンネットに設けられた複数の排熱ダクトや、大きく張り出した前後フェンダー、そして車両後部に装着された大型のリアウイングが確認できます。

足回りには、ダークカラーのマルチスポークホイールとピレリ製のラリー用タイヤを装着。

フロントグリル下部やリアバンパー下部には、牽引フックの位置を示す赤い矢印のマークが配置されています。

TGRが米国のARAを新たな参戦舞台に選んだ背景には、市場ごとの車両導入状況が関係しています。

北米市場では法規上の理由からGRヤリスが販売されていない一方で、公道走行可能なパフォーマンスモデルとしてGRカローラがラインナップされています。

北米地域におけるラリー競技への参加需要に応えるとともに、現地のモータースポーツ振興を支援することが参戦の主な目的とされています。

ラリー競技を通じて得られたデータや経験は、今後の市販車開発のフィードバックとして活用されていくでしょう。