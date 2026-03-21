36歳のファン・ソッコが現役引退を決断した2025シーズンいっぱいまで、韓国Kリーグの水原三星ブルーウィングズに所属した元韓国代表DFファン・ソッコが3月20日、自身の公式インスタグラムを更新し、現役を引退することを発表した。韓国の建国大学校を経て、2012年にサンフレッチェ広島に加入。プロ1年目から公式戦22試合に出場し、クラブ史上初のJ1リーグ制覇に貢献した。その後、鹿島アントラーズ、清水エスパルス、サガン鳥