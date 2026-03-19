高齢者の賃貸入居に対し、孤独死や認知症のリスクを懸念して慎重になるオーナーや不動産管理会社は少なくありません。その結果、物件の紹介や入居を断られるなど、賃貸住宅探しに難航する高齢者が増えています。自社で物件を買い取り、高齢者を受け入れてきた不動産会社の取り組みとともに、近年、新たな備えとして注目される死後手続きサポートサービスが課題解決の道筋となるか、取材しました。2045年問題を見据えて。空き家×高