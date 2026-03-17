エアコンと同程度の性能と称するヒーターや簡易エアコンなどに注意するよう、国民生活センターがXの公式アカウントや公式サイトで呼び掛けています。【画像で見る】「えっ…」これが「エアコン並み」「電気代数十円」とうたうヒーター＆簡易エアコンの“正体”です！国民生活センターは「SNSの動画等で『数秒で室温が○○度下がる／上がる』『エアコン並み』で『電気代数十円』のような能力をうたう扇風機やヒーターなどの商