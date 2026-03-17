【Nintendo Switch 2：システムバージョン22.0.0】 3月17日 配信開始 任天堂は3月17日、Nintendo Switch 2の本体更新データ「システムバージョン22.0.0」の配信を開始した。 今回の更新では「ゲームチャット」において、参加中のチャットにフレンドを追加で招待できるようになったほか、ゲームチャットの初回設定が完了していないフレンドも招待できるようにな