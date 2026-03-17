【Nintendo Switch 2：システムバージョン22.0.0】 3月17日 配信開始

任天堂は3月17日、Nintendo Switch 2の本体更新データ「システムバージョン22.0.0」の配信を開始した。

今回の更新では「ゲームチャット」において、参加中のチャットにフレンドを追加で招待できるようになったほか、ゲームチャットの初回設定が完了していないフレンドも招待できるようになった。また、共有されているゲーム画面を拡大して表示する際の品質を改善している。

さらに、設定に「Switchソフトの動作モード」を追加し、“携帯モードブースト”をオンにすると、携帯モードやテーブルモードでも“TVモードと同じ性能”でSwitchソフトが動作するようになった。なお、通常時よりも消費電力量が増えるほか、効果はソフトごとに異なる。

このほかにも、HOMEメニューで「バーチャルゲームカード」をセットする際の案内と演出を調整しているほか、マイページの「フレンドリスト」でフレンドごとに自分用のメモを残せる機能が登場。「ゲームニュース」や「ニンテンドーeショップ」では、動画を全画面表示で再生する際、ZL/ZRボタンで10秒戻る/10秒進む機能が追加されている。

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