カード1枚で“街中が社食になる”カード式福利厚生「食事補助HQ」を展開するHQ（東京都千代田区）と、牛丼チェーン「松屋」の松屋フーズ（東京都武蔵野市）が共同で、松屋のキッチンカー「サンライズ号」で「牛めし」500食を無料配布するイベントを3月26日午前11時30分から東京サンケイビル・正面広場（東京都千代田区）で行います。【写真】当日の目印にもなる？松屋のキッチンカー「サンライズ号」がかっこいい！イベント